Mövlud Çavuşoğlu Ahıska türkləri ilə görüşüb

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Qazaxıstanın Çimkənt şəhərində Ahıska türkləri ilə görüşüb.
“Report” xəbər verir ki, bunu nazir tviterdə yazıb.
O bildirib ki, Türkiyə daim Ahıska türklərinin yanında olacaq, haqlarını müdafiə edəcək.
“Türk dünyası birlikdə güclüdür”, - XİN başçısı vurğulayıb.
Qeyd edək ki, M.Çavuşoğlu Qazaxıstanda səfərdədir.
Çimkent'te vatandaşlarımız, iş insanlarımız, yıllar önce yurtlarından edilmiş ve Kazakistan'a yerleşmiş Ahıskalı kardeşlerimizle bir araya geldik, hasret giderdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu)
Ahıska Türklerinin her daim yanlarında olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz.
Türk dünyası birlikte güçlü!
pic.twitter.com/o6eeDSgWua November 9, 2022