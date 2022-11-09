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Mövlud Çavuşoğlu Ahıska türkləri ilə görüşüb

Mövlud Çavuşoğlu Ahıska türkləri ilə görüşüb Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Qazaxıstanın Çimkənt şəhərində Ahıska türkləri ilə görüşüb.
Region
9 Noyabr , 2022 15:54
Mövlud Çavuşoğlu Ahıska türkləri ilə görüşüb

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Qazaxıstanın Çimkənt şəhərində Ahıska türkləri ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bunu nazir tviterdə yazıb.

O bildirib ki, Türkiyə daim Ahıska türklərinin yanında olacaq, haqlarını müdafiə edəcək.

“Türk dünyası birlikdə güclüdür”, - XİN başçısı vurğulayıb.

Qeyd edək ki, M.Çavuşoğlu Qazaxıstanda səfərdədir.

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