Mövlud Çavuşoğlu Ahıska türkləri ilə görüşüb

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Qazaxıstanın Çimkənt şəhərində Ahıska türkləri ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bunu nazir tviterdə yazıb.

O bildirib ki, Türkiyə daim Ahıska türklərinin yanında olacaq, haqlarını müdafiə edəcək.

“Türk dünyası birlikdə güclüdür”, - XİN başçısı vurğulayıb.

Qeyd edək ki, M.Çavuşoğlu Qazaxıstanda səfərdədir.