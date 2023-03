Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərindəki "Moskva Siti" ticarət mərkəzinin binası yaxınlığında yanğın başlayıb.

“Report” xəbər verir ki, binanın yaxınlığındakı elektrik yarımstansiyasında partlayış olub.

Hadisənin səbəbi hələ ki, məlum deyil.