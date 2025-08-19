Haqqımızda

MDB-nin baş katibi: Vaşinqton razılaşmaları Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi üçün əsas olacaq MDB-də ümid edirlər ki, Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sənədlər sülh sazişi üçün əsas olacaq.
Region
19 avqust 2025 11:42
MDB-də ümid edirlər ki, Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sənədlər sülh sazişi üçün əsas olacaq.

“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu MDB-nin baş katibi Sergey Lebedev Birliyin nizamnamə və digər orqanları yanında Daimi Səlahiyyətli Nümayəndələr Şurasının növbəti iclasından əvvəl bildirib.

"Vaxtilə biz Birlik ölkələrində Qırğızıstan və Tacikistan arasında dövlətlərarası sərhəd müqaviləsinin imzalanmasını məmnunluqla qarşıladığımız kimi, indi də bu birgə bəyannamənin imzalanmasını böyük məmnunluqla qarşıladıq. Hesab edirik ki, bu, fikir ayrılıqlarına tamamilə son qoyulması və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinə nail olunması yolunda mərhələlərdən biridir", - o qeyd edib.

İngilis versiyası CIS chief: Washington agreements could form basis for peace treaty between Baku and Yerevan
Rus versiyası Генсек СНГ: Договоренности в Вашингтоне станут основой для мирного договора между Баку и Ереваном

