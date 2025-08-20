Haqqımızda

Lukaşenko: İranla geniş spektrli məsələləri müzakirə etməyə hazırıq Belarus İranla ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən hərbi-texniki əməkdaşlığa qədər geniş spektrli məsələləri müzakirə etməyə hazırdır.
Region
20 avqust 2025 11:33
Lukaşenko: İranla geniş spektrli məsələləri müzakirə etməyə hazırıq
Aleksandr Lukaşenko

Belarus İranla ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən hərbi-texniki əməkdaşlığa qədər geniş spektrli məsələləri müzakirə etməyə hazırdır.

“Report” Belarus KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Minskdə iranlı həmkarı Məsud Pezeşkianla danışıqlar zamanı bildirib.

"Belarus və İran arasında qapalı mövzular yoxdur. Biz ölkənizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən hərbi-texniki əməkdaşlığa qədər istənilən məsələni müzakirə etməyə hazırıq", - Lukaşenko qeyd edib.

KİV-in məlumatına görə, prezidentlər ticarət, investisiya və sənaye kooperasiyası sahələrində əməkdaşlığı, elm, texnologiya, təhsil sahələrində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsini, həmçinin dövlətlərin Aİİ, ŞƏT, BRİCS, BMT kimi beynəlxalq strukturlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətini müzakirə edəcəklər.

