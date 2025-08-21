Haqqımızda

Lavrov: Putin bu ilin sonuna qədər Hindistana səfər edə bilər

Lavrov: Putin bu ilin sonuna qədər Hindistana səfər edə bilər Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2025-ci ilin sonuna qədər Hindistana səfər edə bilər, hazırda bu istiqamətdə hazırlıq aparılır.
21 avqust 2025
Lavrov: Putin bu ilin sonuna qədər Hindistana səfər edə bilər
Sergey Lavrov

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2025-ci ilin sonuna qədər Hindistana səfər edə bilər, hazırda bu istiqamətdə hazırlıq aparılır.

“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Sergey Lavrov Moskvada hindistanlı həmkarı Subramanyam Cayşankarla danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.

"Ali səviyyədə, xarici siyasət idarələri və digər dövlət qurumları səviyyəsində siyasi dialoqlarımız yüksək dinamikaya malikdir. Bu gün biz bu dialoq çərçivəsində qarşıdan gələn tədbirləri, o cümlədən Rusiya Prezidentinin bu ilin sonuna qədər Hindistana səfərinə hazırlıq məsələsini müzakirə etdik", - o qeyd edib.

Rus versiyası Лавров: Путин может посетить Индию до конца года

