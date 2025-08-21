Lavrov: Putin bu ilin sonuna qədər Hindistana səfər edə bilər

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2025-ci ilin sonuna qədər Hindistana səfər edə bilər, hazırda bu istiqamətdə hazırlıq aparılır.
“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Sergey Lavrov Moskvada hindistanlı həmkarı Subramanyam Cayşankarla danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.
"Ali səviyyədə, xarici siyasət idarələri və digər dövlət qurumları səviyyəsində siyasi dialoqlarımız yüksək dinamikaya malikdir. Bu gün biz bu dialoq çərçivəsində qarşıdan gələn tədbirləri, o cümlədən Rusiya Prezidentinin bu ilin sonuna qədər Hindistana səfərinə hazırlıq məsələsini müzakirə etdik", - o qeyd edib.