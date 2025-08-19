Haqqımızda

Baş nazir: Gürcüstan dialoqa açıqdır, Avropa bürokratiyası isə təmaslardan qaçır

Baş nazir: Gürcüstan dialoqa açıqdır, Avropa bürokratiyası isə təmaslardan qaçır Gürcüstan Avropa İttifaqı (Aİ) ilə istənilən məsələdə dialoqa açıqdır, lakin Avropa bürokratiyası hakimiyyət nümayəndələri ilə əlaqələrdən qaçır.
Region
19 avqust 2025 16:11
Baş nazir: Gürcüstan dialoqa açıqdır, Avropa bürokratiyası isə təmaslardan qaçır

Gürcüstan Avropa İttifaqı (Aİ) ilə istənilən məsələdə dialoqa açıqdır, lakin Avropa bürokratiyası hakimiyyət nümayəndələri ilə təmaslardan qaçır.

“Report” Gürcüstan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib.

Onun sözlərinə görə, Gürcüstan vətəndaşları üçün Aİ-nin ədalətlə assosiasiya olunması vacibdir.

"Ümid edirik ki, Avropa bürokratiyası Gürcüstana yanaşmasını dəyişəcək. Avropa İttifaqına inteqrasiya xarici siyasətimizdə prioritetdir", - İ.Kobaxidze qeyd edib.

O deyib ki, Aİ ilə münasibətlər 2022-ci ildə Gürcüstan hökumətinin Rusiya ilə hərbi qarşıdurmadan imtina etməsindən sonra korlanıb.

"Elə o vaxtdan Brüssel bizə qarşı açıq şantaja başlayıb", - baş nazir vurğulayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Kobakhidze: Georgia open to dialogue, but European bureaucracy avoids contacts
Rus versiyası Кобахидзе: Грузия открыта к диалогу, но европейская бюрократия избегает контактов

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi