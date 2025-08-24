KİV: Tehran sanksiya və hücumlardan qaçmaq üçün uranın zənginləşdirilməsini azaltmağa hazırdır

İran Böyük Britaniya tərəfindən BMT sanksiyalarının yenidən tətbiqinin qarşısını almaq, İsrail və ABŞ-nin yeni hərbi zərbələri riskini azaltmaq üçün uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini 60 %-dən 20 %-ə qədər əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa hazır olduğunu bildirib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The Telegraph” İran rəhbərliyindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bu səyləri Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının yeni katibi Laricani koordinasiya edir. Onun vəzifəsi İranın mənəvi rəhbərliyini güzəştlərə getməyə və nüvə proqramı ətrafında beynəlxalq gərginliyi aradan qaldırmağa inandırmaqdır.
Bu arada Qərb kəşfiyyat agentlikləri bildiriblər ki, Tehranın zənginləşməni dərhal bərpa etmək üçün kifayət qədər texniki gücü yoxdur, əgər İran əvvəllər gizlədilmiş ehtiyatları açıqlamasa, bu, potensial güzəştlərin realizmini və şəffaflığını şübhə altına alır.