Kamçatkada 6,5 maqnitudalı afterşok qeydə alınıb.
“Report” Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyası Geofiziki Tədqiqatlar Federal Tədqiqat Mərkəzinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, iyulun 30-da səhər saatlarında Kamçatka sahillərində 1952-ci ildən bəri ən güclü zəlzələ baş verib. Səlahiyyətlilərin verdiyi məlumata görə, onun maqnitudası 8,8-ə çatıb. Güclü zəlzələ Severo-Kurilskdə də hiss olunub. Zəlzələ Sakit okeanda sunamiyə səbəb olub.
Yaponiya, ABŞ və Filippin hökuməti ölkədə sunami təhlükəsi elan edib.