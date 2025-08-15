Haqqımızda

Region
15 avqust 2025 14:45
Kamçatkada 6,5 maqnitudalı afterşok qeydə alınıb.

“Report” Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyası Geofiziki Tədqiqatlar Federal Tədqiqat Mərkəzinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, iyulun 30-da səhər saatlarında Kamçatka sahillərində 1952-ci ildən bəri ən güclü zəlzələ baş verib. Səlahiyyətlilərin verdiyi məlumata görə, onun maqnitudası 8,8-ə çatıb. Güclü zəlzələ Severo-Kurilskdə də hiss olunub. Zəlzələ Sakit okeanda sunamiyə səbəb olub.

Yaponiya, ABŞ və Filippin hökuməti ölkədə sunami təhlükəsi elan edib.

