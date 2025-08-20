Haqqımızda

Haşemi: İrandakı GPS-n fəaliyyətində pozuntular təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır

Haşemi: İrandakı GPS-n fəaliyyətində pozuntular təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır İranda GPS siqnallarının və tezlik spektrlərinin işindəki fasilələr təhlükəsizlik problemləri, o cümlədən dronların mümkün mövcudluğu ilə bağlıdır.
Region
20 avqust 2025 15:09
Haşemi: İrandakı GPS-n fəaliyyətində pozuntular təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır

İranda GPS siqnallarının və tezlik spektrlərinin işindəki fasilələr təhlükəsizlik problemləri, o cümlədən dronların mümkün mövcudluğu ilə bağlıdır.

“Report” “Al-Arabiya”ya istinadən xəbər verir ki, bunu İranın informasiya və kommunikasiya texnologiyaları naziri Səttar Haşemi bildirib.

O, fasilələrin həm rabitəyə, həm də bu xidmətlərdən asılı olan biznesə təsir etdiyini etiraf edib.

"Təbii ki, belə problemlər əhaliyə xidmətlərin göstərilməsində çətinliklər yaradır", - o qeyd edib.

Haşeminin sözlərinə görə, hazırda vətəndaşlara xidmət keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə problemin tədricən həlli üçün səylər göstərilir və məsləhətləşmələr aparılır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Хашеми: Сбои GPS в Иране связаны с мерами безопасности

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30
Azərbaycan Dəmir Yolları beynəlxalq yük daşımalarını 5 %-ə yaxın artırıb
"Azərbaycan Dəmir Yolları" beynəlxalq yük daşımalarını 5 %-ə yaxın artırıb
14 avqust 2025 15:41

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi