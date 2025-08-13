Haqqımızda

Hakan Fidan: YPG mart razılaşmasına əməl etmir

Hakan Fidan: YPG mart razılaşmasına əməl etmir PKK terror təşkilatının Susiyadakı qollarından biri olan YPG mart razılaşmasına əməl etmir.
Region
13 avqust 2025 13:30
Hakan Fidan: YPG mart razılaşmasına əməl etmir

PKK terror təşkilatının Susiyadakı qollarından biri olan YPG mart razılaşmasına əməl etmir.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan suriyalı həmkarı Əsəd Həsən Şeybani ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, YPG vaxtı uzatmaq siyasətindən əl çəkməlidir:

"Onlar heç bir halda istədiklərinə nail ola bilməyəcəkər. Yol nə qədər yaxındır, bölgədəki yeni dönəm və ruha yönəlik addım atmaq lazımdır”.

Nazir YPG idarəedicilərinə çağırış da edib:

“Bir daha YPG rəhbrəliyinə çağırış edirəm ki, Türkiyə və bölgə üçün təhdid olmaqdan vaz keçsinlər, rəsmi Dəməşqlə təmasa keçərək razılaşmanı yerinə yetirsinlər”.

