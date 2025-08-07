Hakan Fidan: Suriya xalqının yanında olmağa davam edəcəyik

Türkiyə ilə Suriya arasındakı əməkdaşlığı bütün sahələrdə dərinləşdirməkdə qərarlıyıq.
"Report" xəbər verir ku, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Suriyanın keçid dövrü prezidenti Əhməd əl-Şaraa ilə görüşü barədə "X" hesabında etdiyi paylaşımda yazıb.
O, Bəşər Əsəd rejiminin devrilməsindən keçən doqquz ay ərzində üçüncü dəfə Dəməşqdə olduğunu bildirib:
"Hər səfərimdə Suriyanın bir çox sahədə qət etdiyi irəliləyişi şəxsən müşahidə edirəm. Bu gün cənab Şaraa ilə görüşümüzdə ticarət, investisiya, nəqliyyat və enerji də daxil olmaqla, bir çox məsələləri müzakirə etmək imkanımız oldu. Suriyanın yenidən qurulması üçün potensial ikitərəfli və regional addımları qiymətləndirdik. Görüşümüzdə təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetirdik. Suriyanın suverenliyinə və siyasi birliyinə qarşı daxili və xarici təhdidləri xüsusilə müzakirə etdik".
Nazir qeyd edib ki, Türkiyə Suriyanın terror təşkilatlarına qarşı mübarizəsini dəstəkləməyə davam edəcək:
"Biz həmçinin Suriyanın şimal-şərqindəki düşərgələrin idarə edilməsi və təhlükəsizliyi ilə bağlı Suriya hökumətinə lazımi yardımı göstərməyə hazır olduğumuzu bir daha bəyan etdik.
Suriya xalqı daha yaxşı gələcək qurmaq üçün bu tarixi fürsətdən istifadə etmək istəyir. Suriya hökuməti ölkəni daha təhlükəsiz, daha sabit və firavan etmək üçün eyni vaxtda çoxsaylı problemlərlə mübarizə aparır. Beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusən də ABŞ və Avropa ölkələri bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün əhəmiyyətli dəstək verir. İsrail isə regionumuzda sabitliyi pozmaq siyasəti yeridir. Türkiyə olaraq Suriya xalqının yanında olmağa, onların qanuni gözləntilərini və iradəsini dəstəkləməyə davam edəcəyik".