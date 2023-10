Hakan Fidan Blinkenlə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ dövlət katibi Antoni Blinkenlə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Antoni Blinken sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

Telefon danışığı zamanı tərəflər humanitar yardımlar, girovların azad edilməsi və gərginliyin bölgəyə yayılmasının qarşısının alınması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.