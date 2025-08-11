Haqqımızda

Gürcüstan və Ermənistan baş nazirləri regiondakı sülh imkanlarını müzakirə ediblər

Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə ermənistanlı həmkarı Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub.
Region
11 avqust 2025 20:39
Gürcüstan və Ermənistan baş nazirləri regiondakı sülh imkanlarını müzakirə ediblər

Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə ermənistanlı həmkarı Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub.

“Report”un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin saytı məlumat yayıb.

Paşinyan 8 avqustda ABŞ-də keçirilən danışıqların nəticələrini həmkarına təqdim edib və Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalara göstərdiyi açıq dəstəyə görə İrakli Kobaxidzeyə təşəkkürünü bildirib.

Tərəflər qeyd ediblər ki, İrəvan və Bakı arasında sülhün əldə olunması Cənubi Qafqaz regionu üçün yeni imkanlar açır.

