Ermənistanda iş adamı Karapetyana yaxın bir sıra şəxslər həbs oluna bilər

İstintaq təcridxanasında olan iş adamı Samvel Karapetyan ehtimal olunan çirkli pulların yuyulması işi ilə bağlı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) təcridxanasında dindirilib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
KİV-in məlumatına görə, dindirilmə uzun çəkməyib. Karapetyan ona qarşı irəli sürülən ittihamların absurd olduğunu bildirib.
O, artıq müxtəlif işlər çərçivəsində üç dəfə dindirilib.
KİV-in məlumatına görə, yaxın vaxtlarda Karapetyana yaxın bir sıra şəxslər, o cümlədən "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" QSC-nin əməkdaşları həbs oluna bilər.
S.Karapetyan iyunda iki ay müddətinə həbs edilib. O, hakimiyyəti ələ keçirməyə açıq çağırışlarda ittiham olunub.
Qeyd edək ki, avqustun ortalarında Antikorrupsiya Məhkəməsi onun həbs müddətini 2 ay uzadıb.