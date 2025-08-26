Haqqımızda

Ermənistanda iş adamı Karapetyana yaxın bir sıra şəxslər həbs oluna bilər

Ermənistanda iş adamı Karapetyana yaxın bir sıra şəxslər həbs oluna bilər İstintaq təcridxanasında olan iş adamı Samvel Karapetyan ehtimal olunan çirkli pulların yuyulması işi ilə bağlı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) təcridxanasında dindirilib.
Region
26 avqust 2025 10:09
Ermənistanda iş adamı Karapetyana yaxın bir sıra şəxslər həbs oluna bilər

İstintaq təcridxanasında olan iş adamı Samvel Karapetyan ehtimal olunan çirkli pulların yuyulması işi ilə bağlı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin (MTX) təcridxanasında dindirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

KİV-in məlumatına görə, dindirilmə uzun çəkməyib. Karapetyan ona qarşı irəli sürülən ittihamların absurd olduğunu bildirib.

O, artıq müxtəlif işlər çərçivəsində üç dəfə dindirilib.

KİV-in məlumatına görə, yaxın vaxtlarda Karapetyana yaxın bir sıra şəxslər, o cümlədən "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" QSC-nin əməkdaşları həbs oluna bilər.

S.Karapetyan iyunda iki ay müddətinə həbs edilib. O, hakimiyyəti ələ keçirməyə açıq çağırışlarda ittiham olunub.

Qeyd edək ki, avqustun ortalarında Antikorrupsiya Məhkəməsi onun həbs müddətini 2 ay uzadıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Находящегося в СИЗО Карапетяна допросили в СНБ по делу об отмывании денег

Eksklüziv xəbərlər

Özbəkneftqaz SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
"Özbəkneftqaz" SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
25 avqust 2025 16:56
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
25 avqust 2025 15:10
Özbəkneftqazın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
"Özbəkneftqaz"ın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
25 avqust 2025 13:43
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
25 avqust 2025 11:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi