Haqqımızda

London-İrəvan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiləcək

London-İrəvan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiləcək Bu gün İrəvanda Ermənistan və Böyük Britaniya arasında Strateji Dialoqun ikinci raundu keçirilib.
Region
26 avqust 2025 17:12
London-İrəvan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiləcək

Bu gün İrəvanda Ermənistan və Böyük Britaniya arasında Strateji Dialoqun ikinci raundu keçirilib.

Bu barədə “Report” Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Vaan Kostanyanın “X” hesabındakı paylaşımına istinadən məlumat verir.

Məlumata görə, dialoqda Britaniya nümayəndə heyətini Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət katibi Stiven Dauti təmsil edib.

"Tərəflər əldə edilmiş tərəqqini qiymətləndirib və Ermənistanla Birləşmiş Krallıq arasında ikitərəfli tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsi və genişləndirilməsi üçün yüksək səviyyəli müntəzəm əlaqələrin vacibliyini təsdiqləyiblər", - nazir müavini qeyd edib.

Böyük Britaniya və Ermənistan arasında Strateji Dialoqun birinci iclası 2023-cü ildə Londonda keçirilib.

Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, İrəvan və London münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəltmək və müdafiə sahəsində qarşılıqlı əlaqələri genişləndirmək niyyətindədir: "Tərəflər münasibətlərin səviyyəsini strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəltməklə bağlı razılığa gəliblər. Tərəflər təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini, o cümlədən gələcəkdə yüksək səviyyəli təmasları, müdafiə məsələləri üzrə hərbi attaşelərin mübadiləsini, həmçinin kibertəhlükəsizlik və hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə sahəsində daha sıx qarşılıqlı əlaqəni müzakirə ediblər".

Qeyd edək ki, Dauti bir gün əvvəl Azərbaycanda səfərdə olub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Лондон и Ереван повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ukrayna və Britaniya arasında dron istehsalı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
Ukrayna və Britaniya arasında dron istehsalı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
26 avqust 2025 17:06
Tailand və Kamboca minatəmizləmə barədə razılıq əldə ediblər
Tailand və Kamboca minatəmizləmə barədə razılıq əldə ediblər
26 avqust 2025 16:19
Qırğızıstanda zəlzələ qeydə alınıb
Qırğızıstanda zəlzələ qeydə alınıb
26 avqust 2025 15:10
Özbəkistan və İordaniya liderləri əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Özbəkistan və İordaniya liderləri əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər
26 avqust 2025 14:41
Rusiyada kömür sənayesində böhran - 17 müəssisə fəaliyyətini dayandırıb
Rusiyada kömür sənayesində böhran - 17 müəssisə fəaliyyətini dayandırıb
26 avqust 2025 13:07
Dağıstanda zəlzələ olub
Dağıstanda zəlzələ olub
26 avqust 2025 11:54
Gürcüstan əhalisinin sayı açıqlanıb
Gürcüstan əhalisinin sayı açıqlanıb
26 avqust 2025 11:46
“Air China” Rusiyaya ehtiyat təyyarə göndərəcək - YENİLƏNİB
“Air China” Rusiyaya ehtiyat təyyarə göndərəcək - YENİLƏNİB
26 avqust 2025 11:02
Ermənistanda hərbçinin özünə xəsarət yetirməsi üzrə cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB
Ermənistanda hərbçinin özünə xəsarət yetirməsi üzrə cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB
26 avqust 2025 10:42
Böyük Britaniyanın səfiri: Sülh və əməkdaşlıq Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə təkan verəcək
Böyük Britaniyanın səfiri: Sülh və əməkdaşlıq Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə təkan verəcək
26 avqust 2025 10:38

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi