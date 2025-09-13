Ərdoğan Türkiyənin regionda sərhəd dəyişikliyinin olmasına imkan verməyəcəyini açıqlayıb
Region
- 13 sentyabr, 2025
- 23:41
Bölgəmizdə sərhədlərin qanla yenidən çəkildiyi bir vaxtda "böl, parçala, idarə et" oyunun yenidən səhnələşdirilməsinə imkan verməyəcəyik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan özünün "X" hesabında yazıb.
"Vəd edilmiş torpaq" iddiası ilə fəaliyyət göstərənlər bunu qəbul etsə də, etməsə də, bölgəmizin gələcəyində terrora, terror yolu ilə ekspansiyaya yer yoxdur, inşallah, olmayacaq da. Bizim həm qardaşlığımız, həm də çoxəsrlik təcrübəmiz istənilən planın qarşısını almaq və istənilən problemi aradan qaldırmaq gücünə malikdir. Türklər, kürdlər, ərəblər olaraq min ildir yan-yana yaşadığımız kimi, yenə həmrəy olmağa, eyni səma altında qardaş kimi yaşamağa davam edəcəyik", - o bildirib.
Son xəbərlər
23:48
İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri Tehranda ilk üçtərəfli görüş keçiribRegion
23:41
Ərdoğan Türkiyənin regionda sərhəd dəyişikliyinin olmasına imkan verməyəcəyini açıqlayıbRegion
23:25
Gürcüstanda müxalifətçi məhkəmənin qərarı ilə həbs edilibDigər ölkələr
23:11
Politico: Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini borc öhdəlikləri formasında istifadə edə bilərDigər ölkələr
22:55
Kelloq Üçüncü Dünya müharibəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
22:36
Bolqarıstanda hökumətin istefası tələbi ilə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilibDigər ölkələr
22:26
Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazanıbFərdi
22:04
FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
22:03