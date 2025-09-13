İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Ərdoğan Türkiyənin regionda sərhəd dəyişikliyinin olmasına imkan verməyəcəyini açıqlayıb

    Region
    • 13 sentyabr, 2025
    • 23:41
    Ərdoğan Türkiyənin regionda sərhəd dəyişikliyinin olmasına imkan verməyəcəyini açıqlayıb

    Bölgəmizdə sərhədlərin qanla yenidən çəkildiyi bir vaxtda "böl, parçala, idarə et" oyunun yenidən səhnələşdirilməsinə imkan verməyəcəyik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan özünün "X" hesabında yazıb.

    "Vəd edilmiş torpaq" iddiası ilə fəaliyyət göstərənlər bunu qəbul etsə də, etməsə də, bölgəmizin gələcəyində terrora, terror yolu ilə ekspansiyaya yer yoxdur, inşallah, olmayacaq da. Bizim həm qardaşlığımız, həm də çoxəsrlik təcrübəmiz istənilən planın qarşısını almaq və istənilən problemi aradan qaldırmaq gücünə malikdir. Türklər, kürdlər, ərəblər olaraq min ildir yan-yana yaşadığımız kimi, yenə həmrəy olmağa, eyni səma altında qardaş kimi yaşamağa davam edəcəyik", - o bildirib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə böl, parçala, hökm et

    Son xəbərlər

    23:48

    İran, Hindistan və Özbəkistan rəsmiləri Tehranda ilk üçtərəfli görüş keçirib

    Region
    23:41

    Ərdoğan Türkiyənin regionda sərhəd dəyişikliyinin olmasına imkan verməyəcəyini açıqlayıb

    Region
    23:25

    Gürcüstanda müxalifətçi məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib

    Digər ölkələr
    23:11

    Politico: Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini borc öhdəlikləri formasında istifadə edə bilər

    Digər ölkələr
    22:55

    Kelloq Üçüncü Dünya müharibəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    22:36

    Bolqarıstanda hökumətin istefası tələbi ilə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib

    Digər ölkələr
    22:26

    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    22:04

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:03

    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti