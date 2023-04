Çavuşoğlu ATƏT-in baş katibi ilə Ukrayna və Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Vyanada ATƏT-in baş katibi Helqa Şmidlə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir tviterdə bildirib.

Görüş zamanı Ukrayna və Cənubi Qafqazdakı vəziyyət müzakirə edilib.