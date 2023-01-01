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Çavuşoğlu Almaniya Prezidenti ilə Suriya və NATO-nun genişlənməsini müzakirə edib

Çavuşoğlu Almaniya Prezidenti ilə Suriya və NATO-nun genişlənməsini müzakirə edib Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Braziliyada Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerlə görüşüb.
Region
1 Yanvar , 2023 22:44
Çavuşoğlu Almaniya Prezidenti ilə Suriya və NATO-nun genişlənməsini müzakirə edib

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Braziliyada Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerlə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazir özünün tviter hesabında yazıb.

“Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerə çatdırdıq. Biz Suriya və NATO-nun genişlənməsini müzakirə etdik”, - nazir qeyd edib.

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Rus versiyası Глава МИД Турции обсудил с президентом ФРГ расширение НАТО и ситуацию в Сирии

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