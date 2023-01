Çavuşoğlu Almaniya Prezidenti ilə Suriya və NATO-nun genişlənməsini müzakirə edib

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Braziliyada Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerlə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazir özünün tviter hesabında yazıb.

“Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerə çatdırdıq. Biz Suriya və NATO-nun genişlənməsini müzakirə etdik”, - nazir qeyd edib.