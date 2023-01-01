Çavuşoğlu Almaniya Prezidenti ilə Suriya və NATO-nun genişlənməsini müzakirə edib

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Braziliyada Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerlə görüşüb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazir özünün tviter hesabında yazıb.
“Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerə çatdırdıq. Biz Suriya və NATO-nun genişlənməsini müzakirə etdik”, - nazir qeyd edib.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu)
#AlmanyaCumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selamlarını ilettik. Suriye ve NATO genişlemesini ele aldık.
Conveyed best wishes of President
@RTErdoganto President Steinmeier of #Germany. Discussed the situation in Syria & NATO enlargement. pic.twitter.com/F5PFWks78W January 1, 2023