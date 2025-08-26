Haqqımızda

Böyük Britaniyanın səfiri: Sülh və əməkdaşlıq Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə təkan verəcək

Böyük Britaniyanın səfiri: Sülh və əməkdaşlıq Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə təkan verəcək Sülhün möhkəmləndirilməsi və münasibətlərin inkişafı Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə yeni təkan verəcək.
Region
26 avqust 2025 10:38
Böyük Britaniyanın səfiri: Sülh və əməkdaşlıq Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə təkan verəcək

Sülhün möhkəmləndirilməsi və münasibətlərin inkişafı Cənubi Qafqazın çiçəklənməsinə yeni təkan verəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu fikri Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld səsləndirib.

Britaniyalı diplomat sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Böyük Britaniyanın Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Dauti ilə görüşündən kadrlar paylaşıb.

“Nazir Stiven Dauti və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev möhtəşəm görüş keçiriblər. Biz Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında ticarət və investisiyalardan təhlükəsizlik, enerji, iqlim dəyişikliyi və təhsilə qədər geniş tərəfdaşlıq əlaqələri ilə fəxr edirik", - F.Auld qeyd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Посол Великобритании: Мир и сотрудничество станут двигателем процветания Южного Кавказа

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi