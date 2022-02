Böyük Britaniyanın Kiyevdəki səfirliyi fəaliyyətini davam etdirir, ölkənin Ukraynadakı səfiri Melinda Simmons əsas komanda ilə işləməyə davam etdiyini bildirib.

Bu barədə “Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir.

“Mən Kiyevdə qalıram və orada əsas komanda ilə işləməyə davam edirəm. Səfirlik fəaliyyətini davam etdirir”, - o, tviterdə yazıb.