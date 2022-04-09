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Boris Conson: “Ukraynalıların şir cəsurluğu var”

Boris Conson: “Ukraynalıların şir cəsurluğu var” “Ukraynalıların şir cəsurluğu var”.
Region
9 Aprel , 2022 23:54
Boris Conson: “Ukraynalıların şir cəsurluğu var”

“Ukraynalıların şir cəsurluğu var”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Britaniyanın Baş naziri Boris Conson tviter hesabında yazıb.

O, qeyd edib ki, Ukrayna Prezidenti də cəsurluğu ilə bunu sübut edib.

“Böyük Britaniya sarsılmaz olaraq Ukrayna xalqının yanındadır. Yaşasın Ukrayna”, - Boris Conson əlavə edib.

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