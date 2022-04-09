Boris Conson: “Ukraynalıların şir cəsurluğu var”

“Ukraynalıların şir cəsurluğu var”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Britaniyanın Baş naziri Boris Conson tviter hesabında yazıb.
O, qeyd edib ki, Ukrayna Prezidenti də cəsurluğu ilə bunu sübut edib.
“Böyük Britaniya sarsılmaz olaraq Ukrayna xalqının yanındadır. Yaşasın Ukrayna”, - Boris Conson əlavə edib.
The Ukrainians have the courage of a lion.— Boris Johnson (@BorisJohnson)
President
@ZelenskyyUahas given the roar of that lion.
The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.
Slava Ukraini
pic.twitter.com/u6vGYqmK4V April 9, 2022