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Blinken: "Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır"

Blinken: "Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır" Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antoni Blinken ilə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub.
Region
25 İyul , 2022 23:47
Blinken: Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır

"Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır".

"Report" xəbər verir ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) dövlət katibi Antoni Blinken Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığından sonra tviter hesabında yazıb.

“Nikol Paşinyanla Ermənistan və Azərbaycanın regionda sülhə nail olmaq üçün tarixi imkanları haqqında yaxşı müzakirə oldu. Ermənistana Azərbaycan və Türkiyə ilə irəliyə doğru atdığı müsbət addımlara görə təşəkkür edirəm. Regionda yerləşən ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır”, - Blinken tviter hesabında yazıb.

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Rus versiyası Блинкен: Обсуждения между странами региона являются залогом прочного мира на Южном Кавказе

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