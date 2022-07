Blinken: "Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır"

"Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır".

"Report" xəbər verir ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) dövlət katibi Antoni Blinken Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığından sonra tviter hesabında yazıb.

“Nikol Paşinyanla Ermənistan və Azərbaycanın regionda sülhə nail olmaq üçün tarixi imkanları haqqında yaxşı müzakirə oldu. Ermənistana Azərbaycan və Türkiyə ilə irəliyə doğru atdığı müsbət addımlara görə təşəkkür edirəm. Regionda yerləşən ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır”, - Blinken tviter hesabında yazıb.