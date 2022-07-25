Blinken: "Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır"
Blinken: "Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır"Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antoni Blinken ilə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub.
"Regiondakı ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır".
"Report" xəbər verir ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) dövlət katibi Antoni Blinken Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığından sonra tviter hesabında yazıb.
“Nikol Paşinyanla Ermənistan və Azərbaycanın regionda sülhə nail olmaq üçün tarixi imkanları haqqında yaxşı müzakirə oldu. Ermənistana Azərbaycan və Türkiyə ilə irəliyə doğru atdığı müsbət addımlara görə təşəkkür edirəm. Regionda yerləşən ölkələr arasında müzakirələr Cənubi Qafqazda davamlı sülhün açarıdır”, - Blinken tviter hesabında yazıb.
Good discussion with @NikolPashinyan on Armenia’s and Azerbaijan’s historic opportunity to achieve peace in the region. I commend Armenia on its positive steps forward with Azerbaijan & Turkey. Discussions among those in the region are key to lasting peace in the South Caucasus.