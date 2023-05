Bayden Türkiyə Prezidentini təbrik edib

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Rəcəb Tayyib Ərdoğanı prezident seçkilərində əldə etdiyi qələbə ilə bağlı təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Bayden tviterdə paylaşım edib.

“Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı yenidən prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Mən ikitərəfli məsələlər və ümumi qlobal çağırışlar üzrə NATO müttəfiqimizlə birgə işləməyə davam etməyi səbirsizliklə gözləyirəm” - Bayden vurğulayıb.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.