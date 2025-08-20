Haqqımızda

Ermənistanın Vaşinqtondakı yeni səfirinin namizədliyi təsdiqlənib

Ermənistanın Vaşinqtondakı yeni səfirinin namizədliyi təsdiqlənib http://Ermənistan ABŞ-dəki səfirini dəyişdirməyi planlaşdırırABŞ Ermənistanın yeni səfirinin namizədliyini təsdiqləyib — bu vəzifəyə hazırkı əmək və sosial məsələlər naziri Narek Mkrtçyan təyin ediləcək.
Region
20 avqust 2025 11:36
Ermənistanın Vaşinqtondakı yeni səfirinin namizədliyi təsdiqlənib

ABŞ Ermənistanın yeni səfirinin namizədliyini təsdiqləyib - bu vəzifəyə hazırkı əmək və sosial məsələlər naziri Narek Mkrtçyan təyin ediləcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Ermənistan hökumətində Mkrtçyanın təyinatı birmənalı qarşılanmayıb — onun bu vəzifədə səmərəli işləmək qabiliyyətinə şübhələr var.

2021-ci ildə təyin edilmiş Ermənistanın ABŞ-dəki səfiri Lilit Makuntsun səlahiyyət müddəti bu il avqustun 2-də başa çatıb. Yeni təyinat təsdiqlənməyib, prezident isə onun mandatının uzadılması haqqında fərman imzalamayıb. Buna görə də Ermənistan qanunvericiliyinə əsasən, avqustun 3-dən etibarən o, rəsmi olaraq ölkəni təmsil edə bilməz.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası США одобрили кандидатуру нового посла Армении в Вашингтоне

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi