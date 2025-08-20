Ermənistanın Vaşinqtondakı yeni səfirinin namizədliyi təsdiqlənib

ABŞ Ermənistanın yeni səfirinin namizədliyini təsdiqləyib - bu vəzifəyə hazırkı əmək və sosial məsələlər naziri Narek Mkrtçyan təyin ediləcək.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Ermənistan hökumətində Mkrtçyanın təyinatı birmənalı qarşılanmayıb — onun bu vəzifədə səmərəli işləmək qabiliyyətinə şübhələr var.
2021-ci ildə təyin edilmiş Ermənistanın ABŞ-dəki səfiri Lilit Makuntsun səlahiyyət müddəti bu il avqustun 2-də başa çatıb. Yeni təyinat təsdiqlənməyib, prezident isə onun mandatının uzadılması haqqında fərman imzalamayıb. Buna görə də Ermənistan qanunvericiliyinə əsasən, avqustun 3-dən etibarən o, rəsmi olaraq ölkəni təmsil edə bilməz.