Ukrayna səfiri: “Laçın gözəlliyi ilə heyran edir”

“Laçına səfər etdim, gözəlliyi ilə heyran edir”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski “X”də yazıb.

“İnfrastruktur layihələrinin icra sürəti heyranedicidir. Tədricən həyat işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdır. Biz həmçinin Ukraynanın Rusiya tərəfindən müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərini yenidən quracaq və onlara həyatı qaytaracağıq”, - deyə paylaşımda qeyd olunub.