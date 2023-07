Səfir: "Qarabağda erməni separatizminə dəstək uğursuzluğa məhkumdur"

Qarabağda erməni separatizminə dəstək uğursuzluğa məhkumdur.

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri Rəhman Mustafayev tviterdə bildirib.

Haaqada Aİ-Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənistan münasibətlərinə dair maraqlı konfransda iştirakından məmnun olduğunu bildirən səfir deyib ki, Avropa İttifaqı regionumuzda yeni reallıqları qəbul etməlidir, qeyri-müəyyənlik dövrü arxada qalıb.

Səfir qeyd edib ki, Qarabağ ermənilərinin hüquqları Azərbaycanın digər vətəndaşları ilə bərabər şəkildə təmin ediləcək.