    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Qarabağ qazisi: "Azərbaycan ordusu və xalqı necə qorxmaz olduğunu döyüş meydanında göstərdi"

    Qarabağ
    • 06 sentyabr, 2021
    • 10:51
    Qarabağ qazisi: Azərbaycan ordusu və xalqı necə qorxmaz olduğunu döyüş meydanında göstərdi

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ata-baba yurdlarına baş çəkən və həmin yerlərə getmək arzusunda olan keçmiş məcburi köçkünlərin xatirələri və təəssüratları barədə videoçarxlar hazırlayır.

    Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata göprə, Vətən həsrəti bitən həmvətənlərimiz, xüsusən, möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin misilsiz sərkərdəliyi və siyasi-diplomatik fəaliyyəti nəticəsində işğalçı Ermənistanın döyüşsüz tərk etməyə məcbur olduğu Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının sakinləri möhtəşəm Zəfər haqqında fikir və düşüncələrini, Qələbə duyğularını bölüşürlər.

    Videolayihənin növbəti qonaqları Ağdam rayonundan məcburi köçkün, qazi Rey Kərimoğlu və Laçın rayon sakini Qəzənfər Hüseynovdur.

    Videolayihə əsasında çəkilişlər davam etdirilir.

    Qarabağ qazisi: \"Azərbaycan ordusu və xalqı necə qorxmaz olduğunu döyüş meydanında göstərdi\"

    Qarabağ qazisi: \"Azərbaycan ordusu və xalqı necə qorxmaz olduğunu döyüş meydanında göstərdi\"

    #açıqlama   #Qarabağ qazisi  

    Son xəbərlər

    22:32

    Polşa qırıcısı təlim zamanı qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    22:27

    Rüstəm Umerov: Türkiyənin Ukraynaya dəstəyi Avropa üçün çox vacibdir

    Digər ölkələr
    22:19

    İtaliya öz qoşunlarını Ukraynaya göndərmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    22:19

    "Sabah" serbiyalı futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    22:04

    Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    22:02

    Fidanla Rubio Ukrayna və Qəzzadakı son durumu müzakirə edib

    Region
    21:57

    Azərbaycan və ABŞ-nin İsraildəki səfirləri Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    21:53

    Donald Tramp sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyasında çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    21:45

    Xətai rayonunda obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti