Qarabağ qazisi: "Azərbaycan ordusu və xalqı necə qorxmaz olduğunu döyüş meydanında göstərdi"
- 06 sentyabr, 2021
- 10:51
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ata-baba yurdlarına baş çəkən və həmin yerlərə getmək arzusunda olan keçmiş məcburi köçkünlərin xatirələri və təəssüratları barədə videoçarxlar hazırlayır.
Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata göprə, Vətən həsrəti bitən həmvətənlərimiz, xüsusən, möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin misilsiz sərkərdəliyi və siyasi-diplomatik fəaliyyəti nəticəsində işğalçı Ermənistanın döyüşsüz tərk etməyə məcbur olduğu Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının sakinləri möhtəşəm Zəfər haqqında fikir və düşüncələrini, Qələbə duyğularını bölüşürlər.
Videolayihənin növbəti qonaqları Ağdam rayonundan məcburi köçkün, qazi Rey Kərimoğlu və Laçın rayon sakini Qəzənfər Hüseynovdur.
Videolayihə əsasında çəkilişlər davam etdirilir.