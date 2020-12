Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qələbə paradından görüntülər paylaşıb.

“Report” xəbər verir ki, o, bunu tvitter səhifəsində paylaşıb:

“Zəfər paradı çox yaxında başlayır. Bakı, Azərbaycan. 10 dekabr, 2020”.