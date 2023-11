Hikmət Hacıyev: “Mina qurbanları əsasən mülki şəxslərdir”

"Ermənistan tərəfinin Azərbaycanda yerləşdirdiyi minaların qurbanları əsasən mülki şəxslərdir".

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

“Demək olar ki, hər həftə ölümcül və qanlı mina partlayışlarının şahidi oluruq”, - o qeyd edib.