Hikmət Hacıyev: “Ağdam URBİCİD-in açıq nümunəsidir”

“Urbisid sözü - hərfi mənada “şəhərə qarşı şiddət” kimi tərcümə olunan termindir. İşğaldan azad edilən, 30 il ərzində Ermənistanın vandalizmi nəticəsində tamamilə dağılıb, talan edilən Ağdam URBİCİD-in aydın bir nümunəsidir”.

“Report”un məlumatına görə, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvitter hesabında yazıb.

“Ağdam “Qafqazın Xirosiması” adlandırılır”- deyə H.Hacıyev bildirib.