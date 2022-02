Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov özünün tviter hesabında Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“30 il…Xocalı soyqırımı qurbanlarını milli yaddaşımıza həkk edir və onların xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik”.