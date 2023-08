Azərbaycan səfiri: “Laçın yolu BQXK-nın humanitar əməliyyatları üçün açıqdır”

“Laçın yolu Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) humanitar əməliyyatları üçün açıqdır”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri Rəhman Mustafayev "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

Niderlandın xarici işlər naziri Vopke Hukstranın paylaşımına cavab olaraq azərbaycanlı diplomat qeyd edib ki, məhz Ermənistan tərəfi Laçın-Xankəndi və Ağdam-Xankəndi yollarından paralel istifadəyə dair razılaşmanı pozan tərəf olub və onların məqsədi beynəlxalq səviyyədə manipulyasiya, dezinformasiya siyasətini davam etdirmək üçün süni gərginlik yaratmağa çalışmaqdır.

Səfir həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən çıxarılmasını və Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinin Ermənistan tərəfindən təmin edilməsini nəzərdə tutan üçtərəfli bəyanatın 4-cü və 9-cu maddələrinin müddəalarına Ermənistanın əməl etmədiyi faktlarını da diqqətə çatdırıb.

“Əminəm ki, silahlı təcavüzün qurbanı olan, ərazisi 30 il işğal altında qalan və misli görünməmiş dərəcədə dağıdılan, minalanan Azərbaycanın beynəlxalq hüquq və ədalətin paytaxtı olan Haaqanın balanslaşdırılmış mövqeyinə ümid etmək hüququ var”, - səfir fikrini yekunlaşdırıb.

1/4. Lachin road is open for humanitarian actions of @icrc . rejected proposal on parallel delivery of cargoes to Khankendi through Lachin & Aghdam routes. Why? doesn’t seek ️, is willing to ignite tension with a view to continuing manipulation & misleading at inter/level https://t.co/cFAqO2k6Iz — Rahman Mustafayev (@rahman2609m) August 17, 2023

2/4. doesn’t respect article 4 of 10.11.2020 Declaration, requiring “the full withdrawal of |n armed forces” from the Karabakh region. There is still illegal presence of some 10.000 |n military personnel in Karabakh. More diplomatic pressure on , not carrots, is needed https://t.co/cFAqO2k6Iz — Rahman Mustafayev (@rahman2609m) August 17, 2023

3/4. doesn’t respect, for more than 2 years now, art. 9 of the Declaration, saying, that “ guarantees the safety of transport links btw western regions of and its Nakhchivan region”. Since 1991 Nakhchivan with its 400.000 population is in blockade, there is no land link. https://t.co/cFAqO2k6Iz — Rahman Mustafayev (@rahman2609m) August 17, 2023