Azərbaycan çüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb
Qarabağ
- 09 noyabr, 2025
- 14:57
Cüdo üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Südabə Ağayeva Səudiyyə Ərəbistanının paytaxı Əl-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, 70 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız yarımfinal mərhələsində Kamerun təmsilçisi Zita Ornella Biamini məğlub edərək adını həlledici görüşə yazdırıb.
Final qarşılaşması bu gün keçiriləcək.
