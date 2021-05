ANAMA minatəmizləmə prosesinə 24 it cəlb edib

"Bir itin doğulub boya-başa çatması, hazırlanması iki ilə başa gəlir"

"Hazırda Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyində (ANAMA) 38 it mövcuddur".

"Report"un xəbərinə görə bunu ANAMA-nın Horadiz Regioal İdarəsinin əməliyyatlara daxili nəzarət üzrə mütəxəssisi Azər Hüseynov Füzuliyə ezam olunmuş jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, bu itlərdən 20-si minaaxtaran it kimi fəaliyyət göstərir: "ANAMA-nın Göygöl Regional Təlim Mərkəzində açılmış seleksiya mərkəzində öz istifadəmiz üçün itlərin nəsli artırılır və yetişdirilir. Bu itlər öz yerli təlimatçılarımız tərəfindən minaxtaran it kimi hazırlanır. Bir itin doğulub boya-başa çatması, hazırlanması iki ilə başa gəlir. ANAMA-da minaaxtaran itlərdən başqa, 4 it partlayıcıların axtarılması üçün hazırlanıb. Bu itlər əsasən uçulmuş-dağılmış evlərdə, tərk edilmiş avtomobillərdə partlayıcı maddələrin axtarışında istifadə edilir".