Metroda doğulan körpənin anası - Onu sadəcə ailəsi gözləyirdi, indi bütün Azərbaycan tanıyır – VİDEO Metroda körpə dünyaya gətirən ana hələ də xoş hadisənin təəsüratlarından çıxa bilməyib.
15 avqust 2025 17:51
Metroda körpə dünyaya gətirən ana hələ də xoş hadisənin təəsüratlarından çıxa bilməyib.

Gənc ana Əsmər Məhərrəmova “Report”un əməkdaşına həmin günü belə xatırladığını söyləyib:

"Bu, mənim ikinci hamiləliyim idi. Axşamdan güclü olmasa da, ağrılarım var idi. Həkimimlə danışdıq və yanına yoxlanışa gəlməyimizi uyğun gördü. Ertəsi gün səhər saatlarında avtobusla qayınanamla birgə həkim müayinəsinə gedərkən anidən sanclarım başladı. Avtobusla gec olar deyə ən yaxşı seçimin metro olduğunu fikirləşdik. Düşünməzdim ki, körpəmi metroda dünyaya gətirəcəyəm. Elə orada bizə kömək edən vətəndaşların da təklifi ilə körpəmizin adını Cəsur qoyduq”.

Qeyd edək ki, avqustun 8-i saat 07:40 radələrində Bakı metrosunun “20 Yanvar” stansiyasında körpə doğulub. “Bakı Metropoliteni” QSC körpəyə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə hüququ verib.

Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

Rus versiyası Неожиданный пассажир: история матери, родившей сына на станции метро в Баку

