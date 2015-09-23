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    Bu günə qədər YAP-ın 52 deputatlığa namizədi qeydə alınıb - SİYAHI

    İmzatoplama kampaniyasında YAP Mərkəzi Seçki Qərargahı tərəfindən xüsusi treninqlərə cəlb edilmiş 1 226 nəfər iştirak edir

    Bakı. 23 sentyabr. REPORT.AZ/ Noyabrın 1-nə Milli Məclisə seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) tərəfindən irəli sürülmüş namizədlərin imzatoplama kampaniyası uğurla başa çatıb, artıq 52 nəfər Milli Məclisin deputatlığına namizəd kimi dairə seçki komissiyaları tərəfindən qeydə alınıb. Bu barədə “Report”a YAP-ın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bu günə qədər DSK-lar tərəfindən Milli Məclis üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmış YAP-ın namizədlərinin siyahısını təqdim edirik:

    TALIBOV VASİF YUSİF

    HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR

    NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI

    HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ

    ƏLİYEV RAUF ASİF

    ƏLİYEVA MEHRİBAN ARİF

    MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA

    ABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHİM

    CABAROVA XATİRƏ QILMAN

    FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB

    ABİDOVA ZƏRNİŞAN HEYBƏT

    AGRILI ALİYƏ REYMAN

    FƏTİYEV XANLAR NURU

    BABAYEV MUXTAR BAHADUR

    ƏSGƏROV NURLAN BƏŞİR

    ƏSƏDOV OQTAY SABİR

    MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ

    MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM

    HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD

    ABRAMOV YEVDA SASUNOVİÇ

    RƏHİMZADƏ ARİF QAFAR

    QULİYEV ELÇİN BƏYBALA

    XƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA

    HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ

    ƏLİYEV NƏRİMAN ƏLİBALA

    ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS

    MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU

    EMİNALIYEV EYVAZ MƏHƏMMƏDƏLİ

    QURBANOVA XURAMAN KAMAL

    MÜTƏLLİMOV ƏLYUNİS ƏLYUSİF

    HƏSƏNOV XALƏDDİN HƏSƏN

    VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL

    QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ

    BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD

    HƏSƏNOV RAHİL QURBAN

    HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD

    MƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA

    YUSİFOVA RAHİLƏ ORUC

    QƏHRƏMANOV CANPOLAD KAMAYIL

    ƏHMƏDOV ZEYNAL AKİF

    MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD

    BAYRAMOV BƏHRUZ QURBAN

    ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA

    MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL

    AĞABƏYOV XANLAR HƏSRƏT

    QARAYEV ELÇİN MÜZƏKKİR

    NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB

    ABBASOVA GÜLNAR HADI

    ŞAHVERDİYEV ASTAN NÜŞRƏVAN

    ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ

    QURBANOV CAVİD QƏNBƏR

    İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ

    Qeyd edək ki, imzatoplama kampaniyasında Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahı tərəfindən xüsusi treninqlərə cəlb edilmiş 1 226 nəfər iştirak edir.

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