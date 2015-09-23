Bu günə qədər YAP-ın 52 deputatlığa namizədi qeydə alınıb - SİYAHI

Bakı. 23 sentyabr. REPORT.AZ/ Noyabrın 1-nə Milli Məclisə seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) tərəfindən irəli sürülmüş namizədlərin imzatoplama kampaniyası uğurla başa çatıb, artıq 52 nəfər Milli Məclisin deputatlığına namizəd kimi dairə seçki komissiyaları tərəfindən qeydə alınıb. Bu barədə “Report”a YAP-ın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bu günə qədər DSK-lar tərəfindən Milli Məclis üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmış YAP-ın namizədlərinin siyahısını təqdim edirik:
TALIBOV VASİF YUSİF
HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR
NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI
HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ
ƏLİYEV RAUF ASİF
ƏLİYEVA MEHRİBAN ARİF
MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA
ABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHİM
CABAROVA XATİRƏ QILMAN
FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB
ABİDOVA ZƏRNİŞAN HEYBƏT
AGRILI ALİYƏ REYMAN
FƏTİYEV XANLAR NURU
BABAYEV MUXTAR BAHADUR
ƏSGƏROV NURLAN BƏŞİR
ƏSƏDOV OQTAY SABİR
MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ
MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM
HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD
ABRAMOV YEVDA SASUNOVİÇ
RƏHİMZADƏ ARİF QAFAR
QULİYEV ELÇİN BƏYBALA
XƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA
HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ
ƏLİYEV NƏRİMAN ƏLİBALA
ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS
MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU
EMİNALIYEV EYVAZ MƏHƏMMƏDƏLİ
QURBANOVA XURAMAN KAMAL
MÜTƏLLİMOV ƏLYUNİS ƏLYUSİF
HƏSƏNOV XALƏDDİN HƏSƏN
VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL
QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ
BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD
HƏSƏNOV RAHİL QURBAN
HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD
MƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA
YUSİFOVA RAHİLƏ ORUC
QƏHRƏMANOV CANPOLAD KAMAYIL
ƏHMƏDOV ZEYNAL AKİF
MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD
BAYRAMOV BƏHRUZ QURBAN
ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA
MAHMUDOV YAQUB MİKAYIL
AĞABƏYOV XANLAR HƏSRƏT
QARAYEV ELÇİN MÜZƏKKİR
NAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB
ABBASOVA GÜLNAR HADI
ŞAHVERDİYEV ASTAN NÜŞRƏVAN
ABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ
QURBANOV CAVİD QƏNBƏR
İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ
Qeyd edək ki, imzatoplama kampaniyasında Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahı tərəfindən xüsusi treninqlərə cəlb edilmiş 1 226 nəfər iştirak edir.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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