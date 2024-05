Azərbaycan və Sinqapur parlament sədrləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova Sinqapur Parlamentinin sədri Seah Kian Peng ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker "X" hesabında paylaşım edib.

"Görüş çərçivəsində ölkələrimizlə parlamentlərarası əlaqələr, o cümlədən Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu",- o qeyd edib.