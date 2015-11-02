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    MSK 125 seçki dairəsi üzrə ilkin nəticələri açıqlayıb - SİYAHI

    Hesabatların Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olması prosesi davam edir

    Bakı. 2 noyabr. REPORT.AZ/ Noyabrın 1-də Milli Məclisə keçirilən seçkilərlə bağlı seçki dairələrindən protokol məlumatlarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) daxil olması prosesi davam edir. “Report” son nəticələri təqdim edir:

    Seçki dairəsinin adıSoyadı, adı, atasının adıTopladığı səsHesabat vermiş məntəqələr
    1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİTALIBOV VASİF YUSİF89.4 %35 / 35
    2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİHƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR80.5 %53 / 53
    3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİMÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN82.9 %49 / 49
    4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMOV ELDAR RZA83.6 %37 / 37
    5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİNOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI80.3 %46 / 46
    6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİHƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ79.3 %44 / 44
    7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR79.6 %52 / 52
    8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV AZAY ƏJDƏR62.9 %40 / 23
    9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN68.9 %37 / 37
    10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİMUSAYEV MADƏR ƏLİƏSGƏR78.1 %36 / 36
    11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOV AYDIN NƏSİR74.4 %43 / 43
    12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ75.2 %37 / 37
    13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV RAUF ASİF78.3 %39 / 39
    14 SAYLI XƏZƏR SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEVA MEHRİBAN ARİF96.7 %40 / 40
    15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV ÜLVİ ZAHİD79.7 %31 / 31
    16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMUSTAFAYEVA AYTƏN İNQLAB51.5 %30 / 30
    17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNOV ELŞAD ELDAR82.1 %31 / 31
    18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİMUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN55.8 %35 / 35
    19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV HİKMƏT BABA51.9 %35 / 35
    20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV ADİL ABIŞ65.6 %33 / 33
    21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM74.8 %29 / 29
    22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMOLLAZADƏ ASİM NAZİM57.1 %28 / 28
    23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİSƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS74.7 %31 / 31
    24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHİM78.2 %35 / 35
    25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİVƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN68.2 %33 / 33
    26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR53.4 %37 / 37
    27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİCƏBRAYILOVA DİLARƏ MƏMMƏDAĞA62.2 %39 / 39
    28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV ELDAR ALLAHYAR56.8 %38 / 38
    29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİHACIYEV ŞƏMSƏDDİN HÜMMƏT61.6 %32 / 32
    30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİFƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB71.5 %28 / 28
    31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV FƏRƏC İBRAHİM38.6 %32 / 32
    32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİABIYEV AĞACAN QULAM73.6 %31 / 31
    33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL70.8 %37 / 37
    34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMURADOV FUAD RAUF66.2 %35 / 35
    35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİƏLİZADƏ ARAZ MƏMMƏD MÜBARİZ44.7 %33 / 6
    36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİSEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL71.1 %37 / 37
    37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİKƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN62.4 %26 / 26
    38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİHƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF64.8 %25 / 25
    39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİFƏTİYEV XANLAR NURU58.1 %32 / 32
    40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV MUSA İSA47.3 %30 / 30
    41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİXƏLİLOV MİRZƏCAN MİRZƏMMƏD66.2 %33 / 33
    42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL68.4 %38 / 38
    43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİBABAYEV MUXTAR BAHADUR70.3 %34 / 34
    44 SAYLI SUMQAYIT-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİSALAYEV HACI HACI BABA68.4 %48 / 48
    45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİƏSƏDOV OQTAY SABİR84.2 %36 / 36
    46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİCƏBRAYILOV RAFAEL KAMİL62.5 %33 / 33
    47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİMİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ53.7 %30 / 30
    48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV İLHAM KAZIM68.2 %32 / 32
    49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD70.9 %40 / 40
    50 SAYLI ABŞERON-QOBUSTAN SEÇKİ DAİRƏSİXANLAROVA ZEYNƏB YƏHYA70.1 %51 / 51
    51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİBADAMOV AZƏR CAMAL62.4 %63 / 63
    52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD52.2 %72 / 72
    53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİABRAMOV YEVDA SASUNOVİÇ62.1 %76 / 69
    54 SAYLI ŞABRAN-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİSÜLEYMANOV TAHİR SÜLEYMAN71.2 %70 / 17
    55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİSƏLİMOV ELDƏNİZ ADİL66.5 %42 / 41
    56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV İLHAM ƏLİ SƏFTƏR68.8 %44 / 44
    57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV MÜSLÜM MÜRSƏL62.4 %42 / 42
    58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOV RAFAEL BABA59.9 %48 / 48
    59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOV ƏLİAĞA İZZƏT73.2 %40 / 40
    60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİAĞAMALI FƏZAİL RƏHİM70.4 %42 / 17
    61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİRƏHİMZADƏ ARİF QAFAR73.2 %41 / 41
    62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİAMAŞOV ƏFLATUN ƏHMƏD64.5 %39 / 39
    63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV ELÇİN BƏYBALA75.8 %35 / 31
    64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİXƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA64.3 %40 / 40
    65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ71.4 %56 / 56
    66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİKAZIMLI XANHÜSEYN HÜSEYNAĞA63.5 %44 / 44
    67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİHƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ69.3 %37 / 37
    68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİKAZIMOV MİRKAZIM MƏHƏMMƏD66.1 %34 / 34
    69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİİBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ62.9 %35 / 35
    70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV NƏRİMAN ƏLİBALA63.1 %43 / 43
    71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİAXUNDOVA ELMİRA HÜSEYN60.4 %42 / 39
    72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİQASIMLI MUSA CƏFƏR59.5 %82 / 69
    73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİQULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ65.0 %29 / 29
    74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİRƏCƏBLİ HADİ MUSA69.3 %39 / 39
    75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİPAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT71.2 %41 / 41
    76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS72.2 %45 / 45
    77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİMAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU67.1 %45 / 45
    78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN67.1 %108 / 67
    79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİQASIMOV ƏSABİL QARAKİŞİ62.2 %43 / 43
    80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİQƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI62.7 %49 / 49
    81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİİSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR59.6 %45 / 45
    82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİRZAYEV TAHİR MUSA63.3 %48 / 48
    83 SAYLI AĞCABƏDİ-FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD65.3 %44 / 31
    84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİMURADOVA BAHAR ƏVƏZ71.9 %73 / 67
    85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİSÜLEYMANOV ELXAN SİRAC65.9 %63 / 63
    86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD72.4 %69 / 59
    87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİKƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA66.3 %62 / 62
    88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİHACIYEV SABİR KAMAL57.7 %43 / 43
    89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİNƏSİROV ELMAN XUDAM61.5 %36 / 36
    90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİƏSƏDULLAYEV ÇİNGİZ RAUF62.9 %40 / 34
    91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOV VÜSAL AFQAN62.2 %42 / 42
    92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEVA JALƏ FAZİL51.2 %48 / 48
    93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİBAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR BAXŞƏLİ71.9 %52 / 52
    94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM71.8 %54 / 54
    95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİALIYEV SAHİB EYVAZ65.6 %41 / 40
    96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİASLANOV MAHİR MƏHƏMMƏDƏLİ68.1 %49 / 49
    97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİVƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL68.7 %60 / 60
    98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİQAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ77.6 %34 / 34
    99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEVA SONA SAKİT72.8 %39 / 39
    100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİBAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD72.2 %43 / 43
    101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİRZAYEV RÖVŞƏN ŞÜKÜR72.1 %80 / 80
    102 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİƏLƏSGƏROV VALEH FEYRUZ70.5 %51 / 42
    103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİHÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD72.9 %43 / 43
    104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA67.8 %65 / 65
    105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİPAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR62.6 %41 / 41
    106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİAĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR61.2 %38 / 38
    107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİNƏBİZADƏ KAMRAN TELMAN62.4 %38 / 35
    108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİCƏFƏROV NİZAMİ QULU72.4 %40 / 40
    109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİMƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD69.5 %39 / 39
    110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİMUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ52.5 %47 / 47
    111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA50.5 %44 / 44
    113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİMAHMUDOV YAQUB MİKAYIL56.5 %30 / 30
    114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİMƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD51.2 %43 / 40
    115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİFEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB58.4 %42 / 42
    116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİHEYDƏROV FƏTTAH SƏMƏD80.6 %54 / 28
    117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİNAXÇIVANLI AQİYƏ HƏBİB70.8 %61 / 61
    118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ68.0 %46 / 21
    119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİSADIQOV BƏXTİYAR YUSİF68.3 %45 / 45
    120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİŞAHVERDİYEV ASTAN NÜŞRƏVAN65.2 %71 / 32
    121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİABBASZADƏ MAHİR TAPDIQ75.2 %102 / 35
    122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİQASIMOVA FLORA QASIM49.9 %13 / 13
    123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİQURBANOV CAVİD QƏNBƏR84.9 %63 / 36
    124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCALI-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİMƏMMƏDOV ELMAN CAMAL58.9 %82 / 41
    125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİİSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ62.5 %54 / 30
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