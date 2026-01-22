İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclis
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:04
    Milli Məclisdə fövqəladə halların ekosistemə mümkün təsirinə dair dəyirmi masa keçiriləcək

    Milli Məclisdə fövqəladə halların ekosistemə mümkün təsirinə dair dəyirmi masanın keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.

    Bundan başqa, planda tullantıların (təhlükəsiz) idarə olunmasına dair dinləmə keçirilməsi öz əksini tapıb.

    Milli Məclis Fövqəladə vəziyyət
    В Милли Меджлисе пройдет круглый стол о возможном влиянии ЧС на экосистему
    Azerbaijani parliament plans roundtable on emergencies' impact on ecosystem

