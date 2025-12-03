Dövlət Suverenliyi Günü bayramlar sırasına daxil edilir
Milli Məclis
- 03 dekabr, 2025
- 12:50
20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü iş günü sayılan bayramlar sırasına daxil edilir.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı təklif layihəsi Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.
Sənəddə vurğulanıb ki, Dövlət Suverenliyi Günü iş günü hesab edilən bayram günü hesab ediləcək.
