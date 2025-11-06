İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

    Media
    06 noyabr, 2025
    06:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

    Bu gün Azərbaycan televiziyasının 69, radiosunun isə 99 yaşı tamam olur.

    "Report" xatırlayır ki, 1926-cı il noyabrın 6-da Azərbaycan radiosunun əsası qoyulub.

    Bundan sonra ölkənin mətbuat tarixində yeni mərhələ başlayıb.

    1956-cı il noyabrın 6-da isə Bakıda Azərbaycan Televiziyası ilk dəfə efirə çıxıb. Bu hadisə Azərbaycan Teviziyasının yaranma tarixi sayılır.

    Azərbaycan teleradiosu ötən illər ərzində milli-mənəvi dəyərlərin təbliğində, ictimai fikrin formalaşmasında və cəmiyyətin məlumatlandırılmasında mühüm rol oynayıb.

    Hazırda televiziya və radio sahəsi ölkədə dinamik şəkildə inkişaf edir, rəqəmsal yayım və yeni media texnologiyalarının tətbiqi genişlənir.

    Qeyd edək ki, noyabrın 6-sı Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günü olaraq televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd edilir.

    Сегодня День телевидения и радио Азербайджана

