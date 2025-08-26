Haqqımızda

"Baku TV"nin ilk dəfə internet televiziyası kimi yayıma başlamasından 6 il keçir

"Baku TV"nin ilk dəfə internet televiziyası kimi yayıma başlamasından 6 il keçir Bu gün "Baku TV"nin ilk dəfə internet televiziyası kimi yayıma başladığı gündür.
Media
26 avqust 2025 12:03
Baku TVnin ilk dəfə internet televiziyası kimi yayıma başlamasından 6 il keçir

Bu gün "Baku TV"nin ilk dəfə internet televiziyası kimi yayıma başladığı gündür.

"Report" xəbər verir ki, 2019-cu il avqustun 26-da kanal ilk dəfə internet televiziyası kimi yayıma başlayaraq Azərbaycan media məkanında yeniliyə və fərqli yanaşmaya imza atıb.

“Global Media Group”a daxil olan "Baku TV" 2018-ci il 18 fevralda fəaliyyətə başlayıb. Cəmi bir il sonra, yəni avqustun 26-da internet televiziyası kimi ilk yayımını reallaşdıraraq tamaşaçılara operativ, obyektiv və etibarlı xəbərlər təqdim edib və televiziya məkanında özünəməxsus mövqeyini formalaşdırıb.

Ardıcıl inkişaf strategiyası nəticəsində 2022-ci ildə "Baku TV" Platforma yayımçısı statusunu alaraq daha geniş auditoriyaya çıxış imkanı əldə edib.

2023-cü ildə isə kanal peyk üzərindən yayıma start verib. Bu addım "Baku TV"nin beynəlxalq əlçatanlığını daha da artıraraq Azərbaycanın səsini geniş coğrafiyaya, o cümlədən Avropa və Asiya tamaşaçılarına çatdırıb. Beləliklə, artıq "Baku TV"ni hər yerdə izləmək mümkündür.

2025-ci ilin yanvar ayından etibarən "Baku TV" “Mars” MMC tərəfindən həyata keçirilən televiziya auditoriyasının ölçülməsi sisteminə qoşulub və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən televiziya kanalları arasında yüksək reytinqi ilə mövqeyini qoruyur.

Hazırda "Baku TV" beş dildə xəbər istehsal edir və “YouTube” platformasında ümumi abunəçi sayı 3 milyona yaxınlaşır. Yalnız 2024-cü il ərzində kanalın ümumi baxış sayı 1,2 milyarda çatıb və "Baku TV" Azərbaycanda fəaliyyət göstərən televiziya kanallarını geridə qoyaraq “YouTube” platformasında liderliyini qoruyub.

"Report" İnformasiya Agentliyinin kollektivi “Baku TV”də çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır!

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Baku TV marks six years as internet television platform
Rus versiyası Baku TV отмечает шестилетие интернет-вещания

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi