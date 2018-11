Fanatları Frank Sinatranın yüzillik yubileyini qeyd edir

Bakı. 12 dekabr. REPORT.AZ/ Dekabrın 12-də məşhur amerikalı müğənni Frank Sinatranın doğum günündən düz 100 il ötür.

"Report"un CNN-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, fanatları da onu yaddan çıxarmayıb və onun yüzillik yubileyini qeyd edir.

Sənətkar 1915-ci ildə Nyu Cersidə anadan olub və 1998-ci ildə Los Ancelesdə vəfat edib. Bu müddətdə o, 100-dən çox disk yazdırıb və bu mahnıların çoxu musiqi reytinqlərində yüksək pillələrdə özünə yer edib.

O, eyni zamanda aktyor kimi də məşhur olub. 1954-cü ildə isə F.Sinatra "Buradan əbədiyyətə qədər" filmində ikinci plan roluna görə "Oskar" mükafatını alıb. Artist həmçinin "Ouşenin 11 dostu" filminin 1960-cı ildə çəkilmiş orijinal versiyasında baş rolu ifa edib.

F.Sinatranın ən məşhur mahnıları sırasında "Strangers in the night", "New York, New York", "Let It Snow" və "My Way" nəğmələrini göstərmək olar.