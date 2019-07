Birinci vitse-prezident Azərbaycan xalqını Şəkinin UNESKO-nun Dünya İrs Siyahısına salınması münasibətilə təbrik edib

View this post on Instagram

Azərbaycan xalqı milli mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin, tarixi irsimizin təkrarolunmaz incilərini qoruyub saxlayaraq dünyada tanıdılması istiqamətində böyük nailiyyətlər əldə edib. Bu gün isə biz Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına salınmasını qeyd edirik. Bu tarixi hadisə münasibətilə bütün xalqımızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Азербайджанский народ достиг больших высот в сохранении и распространении в мире неповторимых жемчужин нашей национальной культуры, обычаев и традиций, исторического наследия. А сегодня мы отмечаем включение Дворца шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Искренне поздравляю наш народ с этим историческим событием!