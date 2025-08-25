Haqqımızda

Mədəniyyət siyasəti
25 avqust 2025 17:58
IX “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşib.

“Report”un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Laçında keçirilən final mərhələsində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov, Prezident Administrasiyasının humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, Prezidentin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədovla yanaşı, ölkənin ədəbi-ictimai xadimləri, incəsənət nümayəndələri və Laçın rayon sakinləri iştirak ediblər.

Final mərhələsində 5 yeniyetmə 7 gənc muğam ifaçısı çıxış edərək münisflər heyəti tərəfindən qiymətləndiriliblər.

Yekun qərara əsasən, 8-16 yaşında yeniyetmələr arasında 3-ü yerdə Kənan Tağızadə, 2-ci yerdə Murad Nəbizadə qərarlaşıb.

Yeniyetmələr arasında IX “Muğam” Televiziya Müsabiqəainin qalibi Əhəd Ağayev olub.

16-30 yaşında gənclər arasında isə 3-ü yerdə Rəis Niftəliyev, 2-ci yerdə Nərmin Mirzəyevə qərarlaşıb.

Gənc ifaçılar arasında IX “Muğam” Televiziya Müsabiqənin qalib isə Aytac Bəybalayeva olub.

Rus versiyası FotoОпределились победители IX телевизионного конкурса "Мугам"

