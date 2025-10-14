İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Dənizkənarı Milli Parkda Türkmənistanın mətbəx mədəniyyətinin təqdimatı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 oktyabr, 2025
    • 20:35
    Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda keçirilən Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində oktyabrın 14-də Dənizkənarı Milli Parkda qardaş ölkənin mətbəx mədəniyyətinin təqdimatı olub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.

    Tədbirdə hər iki ölkənin Mədəniyyət nazirliklərinin nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları və paytaxt sakinləri iştirak ediblər.

    Parkda qurulan və içərisi xalçalarla bəzədilmiş qədim türkmən çadırı tamaşaçıların xüsusi marağına səbəb olub. Qonaqlar çadırın ətrafında qoyulmuş masalarda Türkmənistan mətbəxinin ləziz təamlarını dadıblar.

    Ərazidə quraşdırılan böyük səhnədə Türkmənistan incəsənət ustalarının ifasında təqdim olunan musiqi nömrələri tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri oktyabrın 15-də Gəncə şəhərində türkmən sənətçilərinin konsert proqramı ilə başa çatacaq.

    На Приморском бульваре состоялась презентация кулинарной культуры Туркменистана

