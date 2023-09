Brüsseldə azərbaycanlı rəssamın sərgisi açılıb

Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində Azərbaycan rəssamı Əli Seyranın “Xəzər Dənizinə Baxın” adlı fərdi sərgisi açılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin “X” hesabında paylaşım edilib.

Brüssel Qalereyası Həftəsonu çərçivəsində keçirilən sərgi sentyabrın 18-dək davam edəcək.