"Miss World" gözəllik müsabiqəsinin qalibi Cənubi Afrika nümayəndəsi oldu

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Bakı. 14 dekabr. REPORT.AZ/"Miss World" gözəllik müsabiqəsinin qalibi Cənubi Afrika Respublikasından olan Rolen Ştraus seçilib.
"Report"-un Lenta.ru-ya istinadən məlumat verir ki, Londonda keçirilən müsabiqədə ikinci yeri Macarıstandan olan Yedina Kulşar, üçüncü yeri isə amerikalı Elizabet Safrit tutub.
22 yaşlı Ştraus Tibb universitetinin dördüncü kurs tələbəsidir.
Qeyd edək ki, ötən il "Miss World" titulu Fillipinli Megan Yanga verilmişdi.
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