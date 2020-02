​Bred Pitt “Oskar” mükafatı aldı

Məşhur aktyor Bred Pitt “Oskar” mükafatı alıb.

Bu barədə “Report” ABC telekanalına istinadən xəbər verir.

Aktyor mükafata “Bir dəfə Hollivudda” filmindəki ikinci roluna görə layiq görülüb.

Los-Ancelesdə keçirilən mərasimdə ikinci rola görə mükafata layiq görülənlər arasında həmçinin Tom Henks ("Qonşuluq üzrə çox gözəl gün"), Al Paçino ("İrlandiyalı"), Co Peşi (" İrlandiyalı") və Entoni Xopkins ("İki ata") də var.

Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/0vXToWTAgq