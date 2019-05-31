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Afrikada begemotlar reqbi oyununa müdaxilə ediblər - VİDEO

Afrikada begemotlar reqbi oyununa müdaxilə ediblər

Cənubi Afrika Respublikasının Tzanin şəhərində “Letaba” reqbi klubunun meydançasında keçirilən oyun zamanı 7 begemot meydana girib.

“Report” yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, heyvanlar meydana çıxaraq sakitcə otlamağa başlayıblar.

“Far North Bulletin” nəşrinin təsisçisi Co Dreyerin fikrincə, begemotlar yaxınlıqdakı Letaba çayından gəliblər.

                     

                                  

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