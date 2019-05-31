Afrikada begemotlar reqbi oyununa müdaxilə ediblər - VİDEO

Cənubi Afrika Respublikasının Tzanin şəhərində “Letaba” reqbi klubunun meydançasında keçirilən oyun zamanı 7 begemot meydana girib.
“Report” yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, heyvanlar meydana çıxaraq sakitcə otlamağa başlayıblar.
“Far North Bulletin” nəşrinin təsisçisi Co Dreyerin fikrincə, begemotlar yaxınlıqdakı Letaba çayından gəliblər.
Letaba Rugby Klub, Tzaneen......forwards training session @bchanakira2 @Whenna_Rugby @Kiwi_Bok @SuperSportTV @SuperRugby @Springboks @rhynosauceros pic.twitter.com/Ohy5JQYNmW— Coach-Henco (@CoachBarriesH) 30 мая 2019 г.
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